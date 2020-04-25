22-летний защитник «Бенфики» привлек внимание «Ман Сити» и «Барселоны»

Защитник «Бенфики» Рубен Диаш попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Барселоны», сообщает Goal.com со ссылкой на Record.

По информации источника, с «Барселоной» уже контактировал агент 22-летнего португальца Жорже Мендеш. «Манчестер Сити» пока не проявлял никаких действий, однако за игроком следит главный тренер команды Хосеп Гвардьола.

В сезоне-2019/20 Диаш провел за «Бенфику» 39 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 30,5 миллиона евро. Сообщается, что в его контракте прописан пункт об отступных в размере 100 миллионов евро.