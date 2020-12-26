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22-летний миллиардер с русскими корнями приобрел «Сандерленд»

Домашняя арена «Сандерленда». Фото Twitter
Домашняя арена «Сандерленда». Фото Twitter
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Владелец контрольного пакета акций «Сандерленда» Стюарт Дональд согласился продать его 22-летнему миллиардеру Кирилу Луи-Дрейфусу, сообщает официальный сайт «черных котов».

Луи-Дрейфус будет объявлен его новым владельцем и президентом 1 января 2021 года.

Кирилл — один из трех сыновей Роберта Луи-Дрейфуса, генерального директора немецкой марки Adidas. Роберт умер в 2009 году.

Матерью Кирилла является Маргарита Дрейфус (Богданова), которая родилась в Санкт-Петербурге в 1962 году. В ноябре 2020 года состояние Маргариты оценивалось Forbes в 5,6 млрд долларов.

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