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21-летний английский фанат не сможет посещать матчи из-за выкриков оскорбительных комментариев

14:08
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21-летнему английскому фанату на три года запретили посещать футбольные матчи в Англии из-за выкриков оскорбительных комментариев перед игрой «Ливерпуля» с «Эвертоном» в прошлом сезоне, сообщает Sky Sports.

Мужчина был признан виновным в нарушении общественного порядка, а также оштрафован на 850 фунтов стерлингов.

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