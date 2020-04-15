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21 год фантастическому голу Гиггза «Арсеналу». Его суперпроход в Англии никогда не забудут

01:27
Райан Гиггз. Фото FA
Райан Гиггз. Фото FA
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Ровно 21 год назад, 14 апреля 1999 года, Райан Гиггз забил один из лучших голов в истории Кубка Англии. Тогда валлиец получил мяч на своей половине поля, а затем, обыграв половину игроков «Арсенала», поразил ворота Дэвида Симэна. «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выиграл (2:1) и вышел в финал.

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