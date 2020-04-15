21 год фантастическому голу Гиггза «Арсеналу». Его суперпроход в Англии никогда не забудут
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Ровно 21 год назад, 14 апреля 1999 года, Райан Гиггз забил один из лучших голов в истории Кубка Англии. Тогда валлиец получил мяч на своей половине поля, а затем, обыграв половину игроков «Арсенала», поразил ворота Дэвида Симэна. «Манчестер Юнайтед» в меньшинстве выиграл (2:1) и вышел в финал.
? 14 апреля 1999 года Райан Гиггз забил один из лучших голов в истории Кубка Англии.— Спорт-Экспресс (@sportexpress) April 14, 2020
Вы только посмотрите на эту красоту ? pic.twitter.com/HxdpjyX37w