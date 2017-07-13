20 секунд матча "Ман Сити" - "КПР" названы худшими в истории футбола

Эпизод матча Кубка Англии-1992/93 "Манчестер Сити" - "КПР" (2:1) назван худшими 20 секундами в истории футбола по версии итальянского издания l'Ultimo Uomo.

При счете 0:0 полузащитник "Ман Сити" Стив Макмахон начал демонстрировать дриблинг, отдал нелепый пас вратарю. Затем после рикошета голкипер Тони Котон не стал брать мяч в руки, а отдал передачу на игрока соперников. В конце Лес Фердинанд, находясь в считанных сантиметрах перед пустыми воротами, дважды не смог в них попасть.