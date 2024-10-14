20-летнего экс-игрока клуба АПЛ обвиняют в изнасиловании

Бывшего футболиста одного из английских клубов обвиняют в изнасиловании, сообщает The Sun.

20-летний спортсмен задержан, его имя пока не разглашается по юридическим вопросам. Отмечается, что игрока арестовали в среду, 9 октября, в одном из отелей Лондона, но вскоре отпустили под залог.

Днем ранее он познакомился в баре со сверстницей, после чего они отправились в гостиницу. На следующий день девушка заявила о сексуальном насилии.

Футболист отрицает обвинения. У него уже взяли мазок ДНК и отпечатки пальцев.