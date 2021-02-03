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18-летний ирландец избежал уголовного преследования за расистское оскорбление Иана Райта

20:18
Иан Райт. Фото Sky Sports.
Иан Райт. Фото Sky Sports.

Суд не стал наказывать в уголовном процессе 18-летнего ирландца Патрика О'Брайена, сообщает Sky Sports 3 февраля. Ранее он оскорбил по расовому признаку Иана Райта — футбольного эксперта и экс-форварда «Арсенала».

В новости указано, что О'Брайен оскорбил Райта в личном сообщении в Instagram после того, как проиграл ему матч в футбольном симуляторе FIFA. Это сообщение, как отмечает издание, было оскорбительным, непристойным и угрожающим, что нарушает законы страны.

Ирландец признал свою вину, извинился перед Райтом и добровольно пожертвовал 500 евро в пользу Ирландской сети по борьбе против расизма. Райт также заявил, что простил его.

Судья, рассматривавший дело, принял решение отказаться от уголовного преследования нарушителя. Ему назначен испытательный срок. В качестве смягчающих обстоятельств указано, что Патрик полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

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