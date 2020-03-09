16-летний вундеркинд «Бирмингема» посетил базу «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем посетил тренировочную базу «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

16-летний англичанин сродителями был замечен на выходе с базы клуба Кэррингтон, вскоре после этого базу покинул вице-президента клуба Эд Вудворд.

Ранее интерес к хавбеку проявляли дортмундская «Боруссия», «Ливерпуль», «Челси» и «МЮ». Клубы готовы отдать за игрока 35 млн евро.

В текущем сезоне Беллингем провел 32 матча в чемпионшипе, в которых забил 4 гола и сделал 2 две результативные передачи.