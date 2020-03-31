16-летний вундеркинд «Бирмингема» откажет «МЮ» ради дортмундской «Боруссии»

Полузащитник «Бирмингема» Джуд Беллингем намерен отклонить предложение «Манчестер Юнайтед», сообщает Bild.

По информации источника, 16-летний англичанин заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Сообщается, что футболист хочет повторить путь Джейдона Санчо, который также перебрался в немецкий клуб в самом начале профессиональной карьеры, а теперь считается потенциально одним из самых сильных игроков мира в ближайшие годы.

В текущем сезоне Беллингем провел 32 матча в чемпионшипе, на счету игрока 4 гола и 2 результативные передачи. Сообщается, что «Бирмингем» хочет получить за 16-летнего игрока около 35 миллионов евро.