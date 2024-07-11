16-летний уроженец Дагестана Ибрагимов подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов заключил первый профессиональный контракт с «красными дьяволами».

Соглашение 16-летнего вингера с манкунианцами рассчитано до лета 2025 года.

«Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», — написал Ибрагимов в социальных сетях.

Ибрагимов родился в Дагестане, однако позже семья переехала за рубеж. В феврале прошлого года футболист провел дебютный матч в составе сборной Англии U15, проведя на поле в общей сложности 60 минут.

В прошлом сезоне чемпионата Англии в возрастной категории до 18 лет Ибрагимов принял участие в трех матчах и сделал одну голевую передачу.