16-летний Уолш стал самым молодым игроком, который вышел в старте «Челси» в еврокубках
«Челси» победил «Юргорден» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций — 1:0.
У лондонцев в стартовом составе вышел вингер Реджи Уолш. В возрасте 16 лет и 200 дней он стал самым молодым игроком «синих», который сыграл с первых минут в матче еврокубка.
В финале турнира «Челси» сыграет с «Бетисом» 28 мая во Вроцлаве.
