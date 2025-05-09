16-летний Уолш стал самым молодым игроком, который вышел в старте «Челси» в еврокубках

«Челси» победил «Юргорден» в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций — 1:0.

У лондонцев в стартовом составе вышел вингер Реджи Уолш. В возрасте 16 лет и 200 дней он стал самым молодым игроком «синих», который сыграл с первых минут в матче еврокубка.

В финале турнира «Челси» сыграет с «Бетисом» 28 мая во Вроцлаве.