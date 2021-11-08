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16-летний русский вратарь приступает к тренировкам с первой командой лондонского «Арсенала»

8 ноября, 23:35
Алексей Рохас Федорущенко. Фото Александр Бобров, «СЭ» Алексей Рохас Федорущенко. Фото Из личного архива
Алексей Рохас Федорущенко. Фото Александр Бобров, «СЭ»
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Алексей Рохас Федорущенко, 16-летний вратарь юношеской команды «Арсенала», приступает к тренировкам с первой командой лондонского клуба.

Алексей Рохас Федорущенко. В лондонском «Арсенале» есть вратарь для сборной России. Пока он выступает за... Колумбию

Во вторник, 9 ноября, он будет участвовать в занятиях, которые проведет для голкиперов «канониров» тренер по работе с вратарями Иньяки Канья.

В конце лета, когда Рохасу Федорущенко еще не исполнилось 15, его привлекали к тренировкам с молодежкой «Арсенала».

Напомним, что в марте этого года в «СЭ» выходило большое интервью с этим талантливым вратарем, который имеет право выступать за сборные Колумбии, России и Англии. Пока он участвовал в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии и прошел два сбора с английской юношеской командой. В РФС о нем знают, с ним связывался селекционер сборных Сергей Пестряков, но дальше разговоров и переписки дело не пошло — Алексея так и не пригласили для участия в товарищеских или официальных играх.

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