16-летний русский вратарь приступает к тренировкам с первой командой лондонского «Арсенала»

Алексей Рохас Федорущенко, 16-летний вратарь юношеской команды «Арсенала», приступает к тренировкам с первой командой лондонского клуба.

Во вторник, 9 ноября, он будет участвовать в занятиях, которые проведет для голкиперов «канониров» тренер по работе с вратарями Иньяки Канья.

В конце лета, когда Рохасу Федорущенко еще не исполнилось 15, его привлекали к тренировкам с молодежкой «Арсенала».

Напомним, что в марте этого года в «СЭ» выходило большое интервью с этим талантливым вратарем, который имеет право выступать за сборные Колумбии, России и Англии. Пока он участвовал в товарищеских матчах за юношескую сборную Колумбии и прошел два сбора с английской юношеской командой. В РФС о нем знают, с ним связывался селекционер сборных Сергей Пестряков, но дальше разговоров и переписки дело не пошло — Алексея так и не пригласили для участия в товарищеских или официальных играх.