15 лет назад Руни дебютировал в «МЮ». И сразу же сделал хет-трик

Сегодня исполнилось 15 лет дебютному матчу Уэйна Руни в составе «Манчестер Юнайтед». Форвард в 18 лет вышел на поле в игре группового турнира Лиги чемпионов против «Фенербахче» и с ходу сделал хет-трик. «МЮ» победил со счетом 6:2.

Руни перешел в «МЮ» из «Эвертона» летом 2004 года. Цвета «красных дьяволов» он защищал до конца сезона-2016/17, выиграл шесть чемпионатов и один Кубок Англии, три Кубка лиги, четыре Суперкубка, Лигу чемпионов, Лигу Европы и клубный чемпионат мира, а также был назначен капитаном команды.

В настоящее время Руни защищает цвета «Ди Си Юнайтед» в MLS, а зимой перейдет в «Дерби Каунти» на должность играющего тренера.