134-летний клуб может прекратить свое существование в течение 24 часов

В ближайшие 24 часа может прекратить существование один из старейших клубов мира «Бери» из одноименного города, сообщает BBC. Клуб лиги 1 (третий по силе дивизион Англии) испытывает серьезные финансовые проблемы. Руководство Английской футбольной лиги перенесло уже шесть матчей «Бери» в сезоне, поскольку он не предоставил финансовых гарантий на участие в сезоне. Также с клуба сняли 12 очков.

Ранее сообщалось, что если до пятницы ситуация не разрешится, то «Бери» прекратит свое существование. Независимый член парламента Великобритании от Бери Иван Льюис даже призвал «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» помочь клубу, располагающемуся в 12 км от Манчестера.

«Бери» был основан в 1885 году. В 1900 и 1903 году клуб выигрывал Кубок Англии.