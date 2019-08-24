134-летний «Бери» выжил. Официальное заявление Футбольной лиги Англии

«Бери» не прекратит свое существование и продолжит выступления в английской лиге 1 (третий английский дивизион), сообщает официальный сайт Англйской футбольной лиги. Клуб находился на грани ликвидации из-за крупных долгов. Из-за отсутствия финансовых гарантий были перенесены шесть матчей «Бери» в сезоне, и клуб все еще не провел ни одной игры. Также с него сняли 12 очков.

Владелец «Бери» Стив Дэйл принял предложение о продаже клуба спортивной аналитической компании C&N Sporting Risk.

В Английской футбольной лиге подчеркнули, что сделка еще не была официально оформлена, но было предоставлено достаточно гарантий ее завершения. Тем не менее, лига больше не может переносить матчи, и потому продажа клуба должна быть завершена до 27 августа. Если этого не произойдет, «Бери» снимут с розыгрыша лиги 1.

«Бери» давали срок до полуночи пятницы, чтобы он решил финансовый вопрос. О продаже клуба Дэйл сообщил руководству лиги около 22 часов, за два часа до дедлайна.

«Бери» был основан в 1885 году. В 1900 и 1903 году клуб выигрывал Кубок Англии.