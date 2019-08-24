134-летний английский клуб спасся от ликвидации за два часа до дедлайна

Клуб английской лиги 1 (третий по силе дивизион) «Бери» может продолжить свое существование, сообщает Talksport. Владелец Стив Дэйл принял предложение о продаже клуба спотивной аналитической компании C&N Sporting Risk.

Представитель Английской футбольной лиги сказал, что организация ждет дальнейшей информации по сделке, чтобы принять решение по поводу дальнейшего существования «Бери».

Руководство Английской футбольной лиги перенесло уже шесть матчей клуба в сезоне, поскольку он не предоставил финансовых гарантий на участие в сезоне. Также с него сняли 12 очков. «Бери» давали срок до полуночи пятницы, чтобы он решил финансовый вопрос. О продаже клуба Дэйл сообщил руководству лиги около 22 часов, за два часа до дедлайна.

«Бери» был основан в 1885 году. В 1900 и 1903 году он выигрывал Кубок Англии.