13-летний фанат «Бернли» обвиняется в расистских оскорблениях Сон Хын Мина

Полиция открыла расследование в отношении 13-летнего фаната «Бернли», сообщает BBC. Подростка вывели со стадиона во время матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма» за расистские оскорбления в адрес корейского форварда лондонцев Сон Хын Мина.

«Бернли» сообщил о поведении болельщика его родителям и предложил специальный образовательный курс. Оба клуба заявили о сотрудничестве с полицией.