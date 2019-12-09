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13-летний фанат «Бернли» обвиняется в расистских оскорблениях Сон Хын Мина

17:53
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Полиция открыла расследование в отношении 13-летнего фаната «Бернли», сообщает BBC. Подростка вывели со стадиона во время матча чемпионата Англии против «Тоттенхэма» за расистские оскорбления в адрес корейского форварда лондонцев Сон Хын Мина.

«Бернли» сообщил о поведении болельщика его родителям и предложил специальный образовательный курс. Оба клуба заявили о сотрудничестве с полицией.

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