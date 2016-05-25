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25 мая 2016, 16:09

Бастиан Швайнштайгер: "Манчестер Юнайтед" ждет особенный сезон"

Владислав ТОПОЛЕВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер подчеркнул, что игрокам не сообщали о том, кто станет новым главным тренером команды. Ранее сообщалось, что манкунианцы близки к подписанию договора с Жозе Моуринью, который займет вакантную должность.

- Игроки "Манчестер Юнайтед" еще не знают, кто будет новым главным тренером команды, - приводит Goal.com слова Швайнштайгера. - Но, мне кажется, что в следующем году мы увидим увлекательнейшее манчестерское дерби. "Красные дьяволы" хотят работать под руководством Жозе Моуринью. Если он будет назначен наставником клуба, то манкунианцев ждет особенный сезон.

ФК Манчестер Юнайтед
Жозе Моуринью
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 22:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 - : -
16.09 22:00
Нот. Форест – Фулхэм
 - : -
17.09 14:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
17.09 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
17.09 17:00
Ньюкасл – Борнмут
 - : -
17.09 19:30
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
18.09 16:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
18.09 16:00
Эвертон – Вест Хэм
 - : -
18.09 16:00
МЮ – Лидс
 - : -
18.09 18:30
Челси – Ливерпуль
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 6
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 5
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 4
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 3 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 5 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 5 0 0
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