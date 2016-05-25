Бастиан Швайнштайгер: "Манчестер Юнайтед" ждет особенный сезон"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер подчеркнул, что игрокам не сообщали о том, кто станет новым главным тренером команды. Ранее сообщалось, что манкунианцы близки к подписанию договора с Жозе Моуринью, который займет вакантную должность.
- Игроки "Манчестер Юнайтед" еще не знают, кто будет новым главным тренером команды, - приводит Goal.com слова Швайнштайгера. - Но, мне кажется, что в следующем году мы увидим увлекательнейшее манчестерское дерби. "Красные дьяволы" хотят работать под руководством Жозе Моуринью. Если он будет назначен наставником клуба, то манкунианцев ждет особенный сезон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|6
|5
|0
|1
|14-7
|15
|
2
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
3
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Брайтон
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
5
|МЮ
|6
|4
|0
|2
|8-8
|12
|
6
|Челси
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|
7
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|15-6
|9
|
8
|Брентфорд
|6
|2
|3
|1
|15-9
|9
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
10
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|10-10
|8
|
11
|Борнмут
|6
|2
|1
|3
|5-18
|7
|
12
|Саутгемптон
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Ньюкасл
|6
|1
|4
|1
|7-6
|7
|
14
|Вулверхэмптон
|6
|1
|3
|2
|3-4
|6
|
15
|Кр. Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|
16
|Нот. Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|4
|
17
|Астон Вилла
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|
19
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
|4-6
|4
|
20
|Лестер
|6
|0
|1
|5
|8-16
|1
|16.09
|22:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|- : -
|16.09
|22:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|17.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|17.09
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|17.09
|17:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|- : -
|17.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|18.09
|16:00
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
|18.09
|16:00
|
Эвертон – Вест Хэм
|- : -
|18.09
|16:00
|
МЮ – Лидс
|- : -
|18.09
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|6
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|5
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|4
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|3
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|5
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|5
|0
|0