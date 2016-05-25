Бастиан Швайнштайгер: "Манчестер Юнайтед" ждет особенный сезон"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер подчеркнул, что игрокам не сообщали о том, кто станет новым главным тренером команды. Ранее сообщалось, что манкунианцы близки к подписанию договора с Жозе Моуринью, который займет вакантную должность.

- Игроки "Манчестер Юнайтед" еще не знают, кто будет новым главным тренером команды, - приводит Goal.com слова Швайнштайгера. - Но, мне кажется, что в следующем году мы увидим увлекательнейшее манчестерское дерби. "Красные дьяволы" хотят работать под руководством Жозе Моуринью. Если он будет назначен наставником клуба, то манкунианцев ждет особенный сезон.