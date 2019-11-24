Жорже Жезуш стал вторым европейским тренером, который выигрывал Кубок Либертадорес

В финальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» победил «Ривер Плейт» со счетом 2:1. Главный тренер бразильского клуба Жорже Жезуш стал лишь вторым специалистом из Европы, который выигрывал этот трофей. До него это удавалось хорвату Мирко Йожичу, который победил в 1991 году с чилийским «Коло-Коло», сообщает O Globo.

— Это самый большой успех в моей карьере, — сказал Жезуш. — Кубок Либертадорес не уступает по статусу Лиге чемпионов. Финал смотрели в 176 странах мира, миллионы зрителей.

В этом матче сошлись два равных соперника. И победить мог любой.