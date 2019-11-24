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Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

Вот почему Бразилия — столица футбола. Посмотрите, как празднуют победу «Фламенго» в Кубке Либертадорес

18:02

Болельщики «Фламенго» эмоционально отметили победу клуба в Кубке Либертадорес. Бразильский клуб в финале турнира победил прошлогоднего триумфатора «Ривер Плейт» со счетом 2:1. К 89-й минуте «Фламенго» уступал 0:1, но сперва сравнял счет, а в добавленное время провел победный мяч.

Фламенго завоевал главный клубный трофей Южной Америки во второй раз в истории (впервые — в 1981-м).

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