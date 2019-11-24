Болельщики «Фламенго» эмоционально отметили победу клуба в Кубке Либертадорес. Бразильский клуб в финале турнира победил прошлогоднего триумфатора «Ривер Плейт» со счетом 2:1. К 89-й минуте «Фламенго» уступал 0:1, но сперва сравнял счет, а в добавленное время провел победный мяч.

Фламенго завоевал главный клубный трофей Южной Америки во второй раз в истории (впервые — в 1981-м).