Вот почему Бразилия — столица футбола. Посмотрите, как празднуют победу «Фламенго» в Кубке Либертадорес
18:02
Болельщики «Фламенго» эмоционально отметили победу клуба в Кубке Либертадорес. Бразильский клуб в финале турнира победил прошлогоднего триумфатора «Ривер Плейт» со счетом 2:1. К 89-й минуте «Фламенго» уступал 0:1, но сперва сравнял счет, а в добавленное время провел победный мяч.
Фламенго завоевал главный клубный трофей Южной Америки во второй раз в истории (впервые — в 1981-м).
Flamengo fans are still celebrating ?— Goal (@goal) November 24, 2019
Look what it means ?
The power of football ? pic.twitter.com/y4C9nE5HRj
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...