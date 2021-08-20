В полуфинале Кубка Либертадорес сыграют три бразильские и эквадорская команды

Состоялись ответные матчи 1/4 финала Кубка Либертадорес. «Палмейрас» разгромил «Сан-Паулу» (3:0), «Фламенгу» выиграл у «Олимпии» (5:1), «Атлетику Минейру» благодаря голу и голевой передаче Халка взял верх над «Ривер Плейт» (3:0), а «Барселона Гуаякиль» и «Флуминенсе» сыграли вничью (1:1).

Таким образом, в полуфинал вышли «Барселона Гуаякиль» из Эквадора, а также бразильские «Фламенгу», «Палмейрас» и «Атлетику Минейру». Впервые в истории турнира в 1/2 финала сыграют три комманды из одной страны.

Перые полуфинальные матчи «Фламенгу» — «Барселона» и «Атлетику Минейру» — «Палмейрас» состоятся 22 августа, ответные — 29-го.

Финал нынешнего розыгрыша Кубка Либертадорес состоится 27 ноября на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, Уругвай.