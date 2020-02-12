Супер-гол Гильерме вывел «Интернасионал» в 3-й отборочный раунд Кубка Либертадорес
03:11
«Интернасионал» переиграл «Универсидад де Чили» в ответном матче 2-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (2:0). В первой встрече была зафиксирована ничья, поэтому в следующую стадию вышла бразильская команда, в составе которой классным голом отметился Марко Гильерме, поигравший в Европе за загребское «Динамо».
Golo do @SCInternacional! Marca Marcos Guilherme— ? (@Futebol_2020) February 11, 2020
GOLA?O#Libertadores pic.twitter.com/vPuAQt3DBc
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