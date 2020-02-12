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Супер-гол Гильерме вывел «Интернасионал» в 3-й отборочный раунд Кубка Либертадорес

03:11
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«Интернасионал» переиграл «Универсидад де Чили» в ответном матче 2-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (2:0). В первой встрече была зафиксирована ничья, поэтому в следующую стадию вышла бразильская команда, в составе которой классным голом отметился Марко Гильерме, поигравший в Европе за загребское «Динамо».

Кубок Либертадорес: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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