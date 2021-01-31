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«Спартак» поздравил Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес

11:14
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Московский «Спартак» в своем Twitter поздравил бывшего нападающего команды Луиса Адриано, который выступает за «Палмейрас», с победой в Кубке Либертадорес.

Финальная игра проходила в Рио-де-Жанейро и завершилась победой «Палмейраса» над «Сантосом» со счетом 1:0.

«Поздравляем нашего бывшего нападающего Луиса Адриано с победой в Кубке Либертадорес этой ночью Бразилец вышел в старте «Палмейрас» и отыграл все 90 минут!» — сообщает пресс-служба «Спартака».

33-летний бразилец выступал в «Спартаке» с января 2017 года по июль 2019-го. В составе российского клуба форвард участвовал в 79 матчах, забил 25 мячей и сделал 15 результативных передач. Вместе с командой Адриано становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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