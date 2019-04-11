"Серро Портеньо" разгромил "Атлетику Минейру" в Кубке Либертадорес

Результаты матчей четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.
Кубок Либертадорес
Группа Е
4-й тур
"Серро Портеньо" (Парагвай) - "Атлетику Минейру" (Бразилия) - 4:1 (4:1)
Голы: Акоста, 31, Каррисо, 34, Касерес, 36, Ларривей, 44 - Оливейра, 19
"Насиональ" (Уругвай) - "Самора" (Венесуэла) - 1:0 (0:0)
Гол: Берхессио, 51
Группа С
4-й тур
"Спортинг Кристаль" (Перу) - "Консепсьон" (Чили) - 2:0 (2:0)
Голы: Паласиос, 31, Мерло, 34
Удаление: Менсия ("Консепсьон", 45)
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