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Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до мая из-за коронавируса

05:46
Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до мая. Фото Twitter
Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до мая. Фото Twitter
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Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Либертадорес. Пауза в турнире запланирована до 5 мая.

«Учитывая риск распространения коронавируса, и в целях защиты здоровья футболистов, тренеров, делегатов, судей, официальных лиц, журналистов и болельщиков принято решение приостановить проведение матчей Кубка Либертадорес до 5 мая 2020 года.

Просим клубы проявлять должную осмотрительность во избежание распространения вируса и выполнять протоколы профилактики, предложенные компетентными органами", — говорится в заявлении.

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