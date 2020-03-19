Розыгрыш Кубка Либертадорес приостановлен до мая

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) приняла решение приостановить розыгрыш Кубка Либертадорес. Пауза в турнире запланирована до 5 мая.

«Учитывая риск распространения коронавируса, и в целях защиты здоровья футболистов, тренеров, делегатов, судей, официальных лиц, журналистов и болельщиков принято решение приостановить проведение матчей Кубка Либертадорес до 5 мая 2020 года.

Просим клубы проявлять должную осмотрительность во избежание распространения вируса и выполнять протоколы профилактики, предложенные компетентными органами", — говорится в заявлении.