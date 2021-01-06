Гол Луиза Адриану помог «Палмейрасу» обыграть «Ривер Плейт» в Кубке Либертадорес

В первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес «Палмейрас» на выезде победил «Ривер Плейт» (3:0).

Один из мячей забил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану. Также отличились Рони и Матиас Винья. «Ривер» играл в меньшинстве с 60-й минуты после удаления Хорхе Карраскаля.

Ответная игра состоится 13 января в Бразилии. Завтра пройдет первый полуфинальный матч в паре «Бока Хуниорс» — «Сантос».

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Первый матч

«Ривер Плейт» (Аргентина) — «Палмерйас» (Бразилия) — 0:3 (0:1)