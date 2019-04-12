"Ривер Плейт" обыграл "Альянсу" в Кубке Либертадорес"

"Ривер Плейт" выиграл у "Альянсы" (3:0) в матче четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес.

В составе победителей отличились Матиас Суарес, Лукас Мартинес и Николас де ла Крус. На 25-й минуте не реализовал пенальти Лукас Пратто.

Действующий победитель турнира набрал шесть очков и занимает второе место в группе А. У "Альянсы" одно очко. Лидирует с 10 очками "Интернасионал".

Кубок Либертадорес

Группа А

4-й тур

"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Альянса" (Перу) - 3:0 (1:0)

Голы: Суарес, 14, Мартинес, 54, де ла Крус, 90+4

Нереализованный пенальти: Пратто ("Ривер Плейт"), 25

Все о Кубке Либертадорес - здесь.