Дубль экс-игрока «Зенита» Ригони принес «Сан-Паулу» победу над «Расингом»
05:29
«Сан-Паулу» переиграл «Расинг» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Дублем в составе бразильской команды отметился экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони.
Кубок Либертадорес
1/8 финала
Ответный матч
«Расинг» (Аргентина) — «Сан-Паулу» (Бразилия) — 1:3 (0:1)
Голы: Ригони, 44 (0:1). Маркиньюс, 48 (0:2). Ригони, 57 (0:3). Корреа, 63 (1:3).
Первый матч — 1:1.
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