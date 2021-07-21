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Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

Дубль экс-игрока «Зенита» Ригони принес «Сан-Паулу» победу над «Расингом»

05:29
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«Сан-Паулу» переиграл «Расинг» в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Дублем в составе бразильской команды отметился экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони.

Кубок Либертадорес

1/8 финала

Ответный матч

«Расинг» (Аргентина) — «Сан-Паулу» (Бразилия) — 1:3 (0:1)

Голы: Ригони, 44 (0:1). Маркиньюс, 48 (0:2). Ригони, 57 (0:3). Корреа, 63 (1:3).

Первый матч — 1:1.

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Евгений Козинов все материалы автора

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