Рафинья стал седьмым бразильцем, который выигрывал Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов. Он пообещал сделать татуировку

В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» на последних минутах вырвал победу у «Ривер Плейта» (2:1). Защитник «Фламенго» Рафинья стал седьмым бразильцем в истории, который выигрывал Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов (он сделал это в составе «Баварии» в 2013 году), сообщает O Globo.

До него это удавалось Диде с «Крузейру» (1997) и «Миланом» (2003 и 2007), Роке Жуниору с «Палмейрасом» (1999) и «Миланом» (2003), Кафу с «Сан-Паулу» (1992) и «Миланом» (2007), Роналдинью с «Атлетику Минейру» (2013) и «Барселоной» (2006), Неймару с «Сантосом» (2011) и «Барселоной» (2015) и Данилу с «Сантосом» (2011) и «Реалом» (2016 и 2017).

— Я знаю об этом достижении, — сказал Рафинья. — И собираюсь сделать по этому поводу татуировку. Без сомнения, я запомню это момент на всю жизнь.