«Палмейрас» выиграл Кубок Либертадорес во второй раз в своей истории

Победа в Кубке Либертадорес стала для «Палмейраса» второй в истории. В финале команде удалось обыграть еще один бразильский клуб «Сантос» — 1:0.

Предыдущая победа датируется 1999 годом. Тогда «Палмейрас» взял верх над колумбийским «Депортиво Кали» (0:1, 2:1, пенальти — 4:3). Трижды команда проигрывала в финалах турнира (1961, 1968 и 2000 годах).

Благодаря этой победе «Палмейрас» завоевал путевку на клубный чемпионат мира.