«Палмейрас» в Кубке Либертадорес разгромил аргентинский «Тигре», «Фламенго» обыграл колумбийский «Хуниор»

«Палмейрас» в матче Кубка Либертадорес обыграл аргентинский «Тигре» со счетом 5:0.

На 53-й минуте встречи бразильская команда заработала пенальти, который не реализовал экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.

После этого матча «Палмейрас» с 16 очками занимает первое место в группе B, «Тигре» с одним очком — на последней строчке.

В другом матче турнира «Фламенго» обыграл колумбийский «Хуниор» со счетом 3:1, в составе бразильцев с первых минут вышел экс-форвард ЦСКА Витинью. «Фламенго» с 15 очками на первом месте в группе A, «Хуниор» с 6 очками — на третьей строчке.