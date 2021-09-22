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«Палмейрас» и «Атлетику Минейру» не забили голов в первом полуфинале Кубка Либертадорес

05:30
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«Палмейрас» и «Атлетику Минейру» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Игра обошлась без забитых голов.

В концовке первого тайма черно-белые имели шанс открыть счет, однако экс-нападающий «Зенита» Халк не смог реализовать пенальти.

Ответный матч состоится 29 сентября.

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Первый матч

«Палмейрас» (Бразилия) — «Атлетику Минейру» (Бразилия) — 0:0

Нереализованый пенальти: Халк (А), 42.

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Евгений Козинов все материалы автора

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