«Палмейрас» и «Атлетику Минейру» не забили голов в первом полуфинале Кубка Либертадорес
05:30
«Палмейрас» и «Атлетику Минейру» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Игра обошлась без забитых голов.
В концовке первого тайма черно-белые имели шанс открыть счет, однако экс-нападающий «Зенита» Халк не смог реализовать пенальти.
Ответный матч состоится 29 сентября.
Кубок Либертадорес
1/2 финала
Первый матч
«Палмейрас» (Бразилия) — «Атлетику Минейру» (Бразилия) — 0:0
Нереализованый пенальти: Халк (А), 42.
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