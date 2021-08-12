Гол экс-нападающего ЦСКА Витинью помог «Фламенго» переиграть «Олимпию»
03:28
«Фламенго» обыграл на выезде «Олимпию» (4:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Голом в составе бразильской команды отметился экс-нападающий ЦСКА Витинью.
Ответная игра состоится 19 августа.
Кубок Либертадорес
1/4 финала
Первый матч
«Олимпия» — «Фламенго» — 1:4 (1:2)
Голы: де Арраскаэта, 16 (0:1). Барбоза, 45+12 (0:2). Торрес, 45+14 (1:2). Барбоза, 52 (1:3). Витинью, 90+1 (1:4).
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