Гол экс-нападающего ЦСКА Витинью помог «Фламенго» переиграть «Олимпию»

«Фламенго» обыграл на выезде «Олимпию» (4:1) в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Голом в составе бразильской команды отметился экс-нападающий ЦСКА Витинью.

Ответная игра состоится 19 августа.

Кубок Либертадорес

1/4 финала

Первый матч

«Олимпия» — «Фламенго» — 1:4 (1:2)

Голы: де Арраскаэта, 16 (0:1). Барбоза, 45+12 (0:2). Торрес, 45+14 (1:2). Барбоза, 52 (1:3). Витинью, 90+1 (1:4).