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Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

Неймар поздравил «Фламенго» с победой и отметил Габигола

08:57
Неймар.
Неймар.
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Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар следил за финалом Кубка Либертадорес, в котором «Фламенго» вырвал победу у «Ривер Плейта» (2:1). Победу бразильской команде принес нападающий Габриэл Барбоза, который сделал дубль в концовке встречи.

— Получите двушку от Барбозы, — написал Неймар в Instagram.

— Мы даже поговорили после матча, — признался главный герой встречи в интервью O Globo. — Очень приятно услышать такие слова от такого футболиста. Я большой поклонник таланта Неймара.

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