Неймар поздравил «Фламенго» с победой и отметил Габигола
08:57
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар следил за финалом Кубка Либертадорес, в котором «Фламенго» вырвал победу у «Ривер Плейта» (2:1). Победу бразильской команде принес нападающий Габриэл Барбоза, который сделал дубль в концовке встречи.
— Получите двушку от Барбозы, — написал Неймар в Instagram.
Sente s? a vibra??o do @neymarjr com o gol do cunhado @gabigol, que garantiu a virada do #Flamengo sobre o #RiverPlate na final da #Libertadores! pic.twitter.com/d66i2UWiFf— BMFC (@brasilmundialfc) November 23, 2019
— Мы даже поговорили после матча, — признался главный герой встречи в интервью O Globo. — Очень приятно услышать такие слова от такого футболиста. Я большой поклонник таланта Неймара.
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