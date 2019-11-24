Неймар поздравил «Фламенго» с победой и отметил Габигола

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар следил за финалом Кубка Либертадорес, в котором «Фламенго» вырвал победу у «Ривер Плейта» (2:1). Победу бразильской команде принес нападающий Габриэл Барбоза, который сделал дубль в концовке встречи.

— Получите двушку от Барбозы, — написал Неймар в Instagram.

— Мы даже поговорили после матча, — признался главный герой встречи в интервью O Globo. — Очень приятно услышать такие слова от такого футболиста. Я большой поклонник таланта Неймара.