Нене установил рекорд Кубка Либертадорес
04:34
«Флуминенсе» переиграл «Серро Портеньо» (2:0) в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Автором победного гола стал полузащитник Нене.
Как сообщает Opta, бразилец стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах турнира. На данный момент ему 39 лет и 359 дней.
Нене обошел Карлоса Анхеля Лопеса, который забил в 38 лет и 281 день за «Боливар» в 1/8 финала турнира в 1991 году.
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