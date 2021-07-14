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Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

Нене установил рекорд Кубка Либертадорес

04:34
14 июля. «Серро Портеньо» — «Флуминенсе» — 0:2. Нене празднует гол. Фото Twitter
14 июля. «Серро Портеньо» — «Флуминенсе» — 0:2. Нене празднует гол. Фото Twitter
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«Флуминенсе» переиграл «Серро Портеньо» (2:0) в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Автором победного гола стал полузащитник Нене.

Как сообщает Opta, бразилец стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах турнира. На данный момент ему 39 лет и 359 дней.

Нене обошел Карлоса Анхеля Лопеса, который забил в 38 лет и 281 день за «Боливар» в 1/8 финала турнира в 1991 году.

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Евгений Козинов все материалы автора

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