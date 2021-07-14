Нене установил рекорд Кубка Либертадорес

«Флуминенсе» переиграл «Серро Портеньо» (2:0) в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Автором победного гола стал полузащитник Нене.

Как сообщает Opta, бразилец стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах турнира. На данный момент ему 39 лет и 359 дней.

Нене обошел Карлоса Анхеля Лопеса, который забил в 38 лет и 281 день за «Боливар» в 1/8 финала турнира в 1991 году.