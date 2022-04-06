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Матч Кубка Либертадорес «Спортинг Кристал» — «Фламенго» перенесли по решению властей Перу

Сергей Разин
корреспондент
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Стартовый матч группового этапа Кубка Либертадорес между «Спортингом Кристал» и «Фламенго» перенесен на неопределенный срок по решению властей Перу.

Встреча должна была пройти в ночь на 6 апреля в столице Перу, однако власти страны ввели командантский час в Лиме. Такое решение последовало после того, как в стране вспыхнули массовые протесты против роста цен на топливо и удобрения.

В группе H «Спортинг» и «Фламенго» также сыграют с «Универсидад Католика» и «Тальерес Кордоба».

ФК Спортинг Кристал
ФК Фламенго
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