Массовая драка произошла в концовке матча Кубка Либертадорес «Гремиу» — «Интернасионал». На 85-й минуте встречи игрок гостей пнул упавшего на газон соперника, что породило конфликт, который перерос в большую потасовку с участием запасных и тренеров. Лишь спустя почти 10 минут судьям удалось урегулировать ситуацию. Арбитр показал 8 красных карточек (по 4 на команду), две из которых достались игрокам со скамейки запасных.