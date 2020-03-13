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Массовой дракой закончился матч «Гремиу» — «Интернасионал». Судья показал 8 красных карточек

05:05
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Массовая драка произошла в концовке матча Кубка Либертадорес «Гремиу» — «Интернасионал». На 85-й минуте встречи игрок гостей пнул упавшего на газон соперника, что породило конфликт, который перерос в большую потасовку с участием запасных и тренеров. Лишь спустя почти 10 минут судьям удалось урегулировать ситуацию. Арбитр показал 8 красных карточек (по 4 на команду), две из которых достались игрокам со скамейки запасных.

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