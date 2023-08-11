Марселу дисквалифицирован на 3 матча

Защитник «Флуминенсе» Марселу дисквалифицирован на 3 игры за удаление в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Архентинос Хуниорс» (1:1). Такое решение вынес дисциплинарный суд КОНМЕБОЛ.

35-летний бразилец на 58-й минуте встречи получил красную карточку за фол на Лучано Санчесу. Соперник получил травму и ему потребовалась замена.

Таким образом, Марселу не поможет «Флуминенсе» в двухматчевом противостоянии против «Олимпии Асунсьон» в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Ранее он уже пропустил ответную игру с «Архентинос Хуниорс».