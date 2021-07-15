Кубок Либертадорес: дикая ошибка видеоарбитров. Как можно было не заметить игрока?
00:26
В матче Кубка Либертадорес «Серро Портеньо» — «Флуминенсе» (0:2) бригада видеоарбитров допустила жуткую ошибку, в результате которой в конце первого тайма при счете 0:0 было неверно подтверждено положение «вне игры» и отменен гол.
Все видеоассистенты «забыли» о защитнике, который находился на картинке ниже и левее, и перекрывал нападающего. Но в результате линии рисовались без учета этого игрока.
Итог: неправильно отменено взятие ворот «Флуминенсе». КОНМЕБОЛ моментально отреагировала и отстранила всех видеоассистентов.
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