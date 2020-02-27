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«Интернасионал» и «Барселона Гуаякиль» вышли в основную стадию Кубка Либертадорес

06:21

«Интернасионал» обыграл «Депортес Толима» в ответном матче 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (1:0). В другой встрече «Барселона Гуаякиль» разгромила «Серро Портеньо» (4:0).

Кубок Либертадорес

3-й отборочный раунд

Ответные матчи

«Интернасионал» (Бразилия) — «Депортес Толима» (Колумбия) — 1:0 (1:0)

Гол: Герреро, 45+4.

Удаление: Д`Алессандро (И), 61.

Порту-Алегри. Стадион «Жозе Пиньейро Борда».

Первый матч — 0:0.

«Серро Портеньо» (Парагвай) — «Барселона Гуаякиль» (Эквадор) — 0:4 (0:1)

Голы: Мартинес, 34 (0:1). Мартинес, 66 (0:2). Диас, 73 (0:3). Мартинес, 82 (0:4).

Удаление: Аморебьета (С), 56.

Асунсьон. Стадион «Генерал Пабло Рохас».

Первый матч — 0:1.

Кубок Либертадорес: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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