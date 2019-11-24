«Интер» повысил сумму трансфера Габигола после дубля в финале Кубка Либертадорес

Нападающий «Фламенго» Габриэл «Габигол» Барбоза сделал дубль в финале Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта» (2:1). Игрок выступает в бразильском клубе на правах аренды, а его контракт принадлежит «Интеру».

Миланский клуб готов продать 23-летнего бразильца. Однако теперь итальянцы повысили его трансферную стоимость до 35 миллионов евро, утверждает La Gazzetta dello Sport.

До этого «Интер» хотел выручить за трансфер 22 миллиона.

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