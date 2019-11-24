Игроки «Фламенго» с Кубком Либертадорес. Видео исторического момента

После победы в финале Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта» (2:1) игроки «Фламенго» отпраздновали успех, подняв трофей над головой. Видео было опубликовано в Twitter.

Бразильский клуб уступал со счетом 0:1, но в концовке основного времени вырвал победу. Дубль оформил Габриэл Барбоза по прозвищу «Габигол».

Для «Фла» это второй Кубок Либертадорес в истории. Впервые команда побеждала в 1981 году.