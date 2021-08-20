Халк попал в команду недели Кубка Либертадорес
Бывший форвард «Зенита» Халк включен в команду недели Кубка Либертадорес. Бразилец выступает за «Атлетико Минейро».
? The CONMEBOL #Libertadores Team of the Week!— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 20, 2021
? #FIFA21 | @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/OKTJZ7rjFk
Сборная недели в Кубке Либертадорес: Эверсон («Атлетико Минейро»), Фернандо Леон («Барселона»), Густаво Гомес («Палмейрас»), Жуниор Алонсо («Атлетико Минейро»), Матиас Сарачо («Атлетико Минейро»), Виллиан Арау («Фламенго»), Дамиан Диас («Барселона»), Дуду («Палмейрас»), Халк («Атлетико Минейро»), Габриэл Барбоза («Фламенго»), Гонсало Мастриани («Барселона»).
В полуфинале турнира «Палмейрас» сыграет с «Атлетико Минейро», а «Фламенго» — с «Барселоной».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю