Гол Луиза Адриану принес «Палмейрас» победу над «Тигре»
«Палмейрас» обыграл «Тигре» в матче группового турнира Кубка Либертадорес (2:0). Победный гол забил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.
В других встречах «Фламенго» переиграл «Хуниор» (2:1), «Ривер Плейт» с крупным счетом проиграл «ЛДУ» (0:3), а «Хорхе Вильстерман» одолел «Коло Коло» (2:0).
Кубок Либертадорес
Группа A
«Барселона Гуаякиль» — «Индепендьенте дель Валье» — 0:3 (0:0)
Голы: Торрес, 55 (0:1). Ортис, 87 (0:2). Пельерано, 90+5 — с пенальти (0:3).
Удаление: Пинейда (Б), 81.
«Хуниор» — «Фламенго» — 1:2 (0:1)
Голы: Эвертон Рибейру, 6 (0:1). Эвертон Рибейру, 79 (0:2). Гутьеррес, 90+5 (1:2).
Группа B
«Тигре» — «Палмейрас» — 0:2 (0:1)
Голы: Луиз Адриану, 16 (0:1). Виллиан, 65 (0:2).
Удаление: Перес Акунья (Т), 61.
Luiz Adriano ??? ?? pic.twitter.com/Xg96O665WY— Palmeiras Uy (@PalmeirasU) March 4, 2020
«Гуарани А» — «Боливар» — 2:0 (1:0)
Голы: Баэс, 4 — с пенальти (1:0). Бобадилья, 50 (2:0).
Группа C
«Хорхе Вильстерман» — «Коло Коло» — 2:0 (0:0)
Голы: Педриэль, 58 (1:0). Кортес, 90+4 — в свои ворота (2:0).
Группа D
«ЛДУ» — «Ривер Плейт» — 3:0 (2:0)
Голы: Герра, 15 (1:0). Мартинес, 36 (2:0). Сорноса, 76 — с пенальти (3:0).
Удаление: Болонья (Р), 71.
Группа G
«Дельфин» — «Олимпия А» — 1:1 (0:1)
Голы: Канга, 5 — в свои ворота (0:1). Аланис, 69 (1:1).