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Гол Луиза Адриану принес «Палмейрас» победу над «Тигре»

07:19
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«Палмейрас» обыграл «Тигре» в матче группового турнира Кубка Либертадорес (2:0). Победный гол забил экс-форвард «Спартака» Луиз Адриану.

В других встречах «Фламенго» переиграл «Хуниор» (2:1), «Ривер Плейт» с крупным счетом проиграл «ЛДУ» (0:3), а «Хорхе Вильстерман» одолел «Коло Коло» (2:0).

Кубок Либертадорес

Группа A

«Барселона Гуаякиль» — «Индепендьенте дель Валье» — 0:3 (0:0)

Голы: Торрес, 55 (0:1). Ортис, 87 (0:2). Пельерано, 90+5 — с пенальти (0:3).

Удаление: Пинейда (Б), 81.

«Хуниор» — «Фламенго» — 1:2 (0:1)

Голы: Эвертон Рибейру, 6 (0:1). Эвертон Рибейру, 79 (0:2). Гутьеррес, 90+5 (1:2).

Группа B

«Тигре» — «Палмейрас» — 0:2 (0:1)

Голы: Луиз Адриану, 16 (0:1). Виллиан, 65 (0:2).

Удаление: Перес Акунья (Т), 61.

«Гуарани А» — «Боливар» — 2:0 (1:0)

Голы: Баэс, 4 — с пенальти (1:0). Бобадилья, 50 (2:0).

Группа C

«Хорхе Вильстерман» — «Коло Коло» — 2:0 (0:0)

Голы: Педриэль, 58 (1:0). Кортес, 90+4 — в свои ворота (2:0).

Группа D

«ЛДУ» — «Ривер Плейт» — 3:0 (2:0)

Голы: Герра, 15 (1:0). Мартинес, 36 (2:0). Сорноса, 76 — с пенальти (3:0).

Удаление: Болонья (Р), 71.

Группа G

«Дельфин» — «Олимпия А» — 1:1 (0:1)

Голы: Канга, 5 — в свои ворота (0:1). Аланис, 69 (1:1).

Кубок Либертадорес: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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