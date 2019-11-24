«Фламенго» в чумовой концовке вырвал Кубок Либертадорес у «Ривер Плейта»

«Фламенго» стал обладателем Кубка Либертадорес-2019. В финальном матче бразильский клуб вырвал победу у прошлогоднего обладателя трофея «Ривер Плейта» — 2:1. Аргентинцы открыли счет на 14-й минуте и вели вплоть до предпоследней минуты второго тайма.

На 89-й и 92-й минуте Габриэл Барбоза сделал дубль и принес «Фламенго» второй Кубок Либертадорес в истории. Первый раз команда побеждала в 1981 году.

Кубок Либертадорес

Финал

«Фламенго» (Бразилия) — «Ривер Плейт» (Аргентина) — 2:1 (0:1)

Голы: Борре, 14 (0:1). Габриэл Барбоза, 89 (1:1). Габриэл Барбоза, 90+2 (2:1).

«Фламенго»: Диегу Алвес, Рафинья, Родригу Кайю, Мари, Филипе Луис, Эвертон Рибейру, Жерсон (Диегу, 66), Виллиан (Витинью, 86), Де Арраскаэта (Пирис, 90+4), Бруну Энрике, Габриэл Барбоза.

«Ривер Плейт»: Армани, Монтиэль, Пинола, Мартинес, Каско (Диас, 77), Фернандес (Альварес, 69), Паласиос, Перес, Де ла Крус, Суарес, Борре (Пратто, 75).

Предупреждения: Каско, 30. Суарес, 45+2. Мари, 54. Перес, 71. Рафинья, 80. Габриэл Барбоза, 90+3.

Удаления: Паласиос, 90+5. Габриэл Барбоза, 90+5.

Судья: Тобар (Чили).

23 ноября. Лима. Стадион «Monumental»