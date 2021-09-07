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«Фламенго» требует наказать «Олимпию» за расизм в матче Кубка Либертадорес

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«Фламенго» требует от Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) наказать парагвайскую «Олимпию». Бразильский клуб указывает, что в матче 1/4 финала Кубка Либертадорес (4:1) болельщики соперников позволяли себе проявления расизма.

В «Фла» утверждают, что болельщики кричали «обезьяны» в адрес игроков бразильской команды. Эта игра состоялась еще 12 августа но, как отмечает Globo Esporte, решение по этому матчу до сих пор не принято.

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Евгений Петров все материалы автора

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