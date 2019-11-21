«Фламенго» просит поменять табличку на трофей Кубка Либертадорес из-за странной эмблемы

«Фламенго» обратился к КОНМЕБОЛ с просьбой поменять табличку, которая будет установлена на Кубке Либертадорес в случае победы клуба из Рио. В финальном матче главного клубного турнира Южной Америки «Фламенго» сыграет с аргентинским «Ривер Плейтом».

КОНМЕБОЛ представила официальные таблички клубов-победителей однако у «Фламенго» возникли претензии к дизайну. Клуб смутили серые полосы, появившиеся при стилизации логотипа. Кроме того, бразильцы недовольны тем, что под названием их клуба зачем-то наисано «Рио-де-Жанейро — Бразилия». В то время, как у «Ривер Плейта» надпись ограничена названием страны.

Матч «Фламенго» — «Ривер Плейт» пройдет в столице Перу Лиме 23 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.