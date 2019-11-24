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Новости   //    Футбол   //    Кубок Либертадорес

«Фламенго» получит 85 миллионов бразильских реалов за победу в Кубке Либертадорес

09:04
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В финальном матче Кубка Либертадорес «Фламенго» победил «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В общей сложности бразильский клуб заработал в этом турнире 85 миллионов бразильских реалов — это рекордная сумма в истории Кубка, сообщает Globo Esporte.

35 миллионов «Фламенго» получил за успешное выступление на прошлых стадиях турнира. А еще 50 миллионов получил, как победитель Кубка Либертадорес.

«Ривер Плейт» заработал за финал 23 миллиона, о в общей сложности аргентинская команда получит 58 миллионов призовых.

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