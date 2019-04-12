"Эмелек" и "Депортиво Лара" сыграли вничью в Кубке Либертадорес

Вничью завершился матч четвертого тура группового турнира Кубка Либертадорес между эквадорским "Эмелеком" и венесуэльским "Депортиво Лара" (2:2). В составе хозяев дубль сделал Брайан Ангуло.

"Депортиво Лара" с пятью очками на втором месте в группе В. "Эмелек" на третьем месте - три очка.

Кубок Либертадорес

Группа B

4-й тур

"Эмелек" (Эквадор) - "Депортиво Лара" (Венесуэла) - 2:2 (0:0)

Голы: Фрутос, 51 - с пенальти (0:1). Ангуло, 67 (1:1). Ангуло, 74 (2:1). Варгас, 89 (2:2).

12 апреля. Гуаякиль. Стадион "Estadio Banco del Pacifico".

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